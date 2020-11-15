Участника "Битвы экстрасенсов" подозревают в романе с ведуньей из Чечни

Ирина Игнатенко. Фото: скриншот программы "Битва экстрасенсов"

Фанаты "Битвы экстрасенсов" подозревают, что два участника 21 сезона шоу - Олег Шепс и Ирина Игнатенко - крутят роман. На этот раз поклонников тронула реакция на исключение ведуньи.

После испытания в Санкт-Петербурге Ирину отсеяли. Девушку настолько расстроил этот факт, что расплакалась - она была уверена, что дойдет до финала. Уроженку Чечни обнял и стал утешать фаворит сезона Олег Шепс.

Подлили масло в огонь посты участников "Битвы экстрасенсов" в социальных сетях.

- Чем ближе финал, тем эмоции ярче, - написала Ирина.

- Будет все, как ты захочешь? - прокомментировал уход девушки Олег, опубликовав трогательное фото с ней.

Ирина Игнатенко - уроженка Чечни, с начала боевых действий не живет в республике. Девушка с детства заметила за собой сверхъестественные способности: она предсказала смерть своего отца. В шоу она известна как ведунья, а в сети часто говорят о дружбе Ирины с землячкой Айзой Анохиной.