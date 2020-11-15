В Ставрополе произошел пожар в квартире дома на улице Пригородная 235/2. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

- 13:45 15 ноября в дежурную смену «ЦУКС (управление) ГУ МЧС России по Ставропольскому краю» от диспетчера ЕДДС г. Ставрополь поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Пригородная 235/2, - сказано в сообщении.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Из дома эвакуировали 40 человек.

Дом одноподъездный, шестиэтажный, не газифицирован. Горят два жилых помещения на первом этаже. Площадь тушения - 70 квадратных метров. Огонь уже локализирован.