В Ставрополе в квартирном пожаре пострадали два человека

Фото с места ЧП: МЧС России по СК

В Ставрополе объявили число пострадавших в пожаре на улице Пригородная. В больницу с ожогами увезли двух мужчин, передает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 13:45. Из дома эвакуировали 200 человек.

Согласно информации ведомства, горели две квартиры на первом этаже, площадь - 70 квадратных метров. В тушении участвовали 55 человек и 17 единиц техники. Отмечается, что пожарные работали по "1 бис", то есть - удвоенной командой.

Фото с места ЧП: МЧС России по СК

- Есть пострадавшие: это двое мужчин. С термическими ожогами они доставлены в РБ, - сказано в сообщении МЧС по Ставрополью.

В 14:11 стало известно о локализации возгорания, а в 14:30 - о полной ликвидации пожара.

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