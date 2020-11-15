Число пострадавших в пожаре в жилом доме Ставрополя увеличилось

Фото с места ЧП: МЧС по СК

Количество пострадавших в ЧП в жилом доме Ставрополя увеличилось. Пожар полностью ликвидировали. Идет работа по устранению последствий, передает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

- Двое мужчин с тяжелыми термическими ожогами доставлены в больницу. Амбулаторно оказана помощь одной женщине. У нее тоже термические ожоги, но она отказалась от госпитализации. Официально у нас трое пострадавших, но были еще два человека. Они отказались от чего-либо и куда-то исчезли с места пожара, - сообщает пресс-служа МЧС по Ставропольскому краю.

Пожар случился в 13:40 из-за взрыва. Сам дом не газифицирован, но хлопок произошел из-за газового баллона, сообщает источник "КП", знакомый с ситуацией.

- Взрыв с последующим горением произошел на 1 этаже, пожар перекинулся на две соседние квартиры. Произошло обрушение ненесущей стены, которая разделяла квартиры, - рассказал собеседник издания.

На тушение приехали 55 человек и 17 единиц техники. Площадь - 70 квадратных метров. К 15 часам пожар полностью ликвидировали.

- В данный момент работает диагностический комплекс "Струна-п" в целях исследования целостности стен и опор здания, - сообщает МЧС по СК.

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