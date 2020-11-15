Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме в Ставрополе

Фото с места ЧП: МЧС по СК

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после пожара в жилом многоквартирном доме в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

- Прокуратурой Ставропольского края организована проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место ЧП приехал прокурор Ставрополья Александр Лоренц. Пользователи сети также заметили рядом с домом губернатора Владимира Владимирова и мэра Ивана Ульянченко.

15 ноября в шестиэтажном жилом доме № 235/2 на улице Пригородная произошел пожар, площадь которого составила 70 квадратных метров. По словам источника "КП", ЧП случилось вследствие взрыва газового баллона. Снесло ненесущую стену между двумя квартирами.

- Двое мужчин с тяжелыми термическими ожогами доставлены в больницу. Амбулаторно оказана помощь одной женщине. У нее тоже термические ожоги, но она отказалась от госпитализации. Официально у нас трое пострадавших, но были еще два человека. Они отказались от чего-либо и куда-то исчезли с места пожара, - сообщили в пресс-службе МЧС по СК.

Фото с места ЧП: "КП"

Пожар в 15 часов ликвидировали. Идет работа по разбору завалов и обследованию дома на целостность.