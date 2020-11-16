На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 213 человек

Число заболевших в крае достигло 24592. Победить болезнь смогли 20470 пациентов. А за прошедший день – 298 Фото: Мария АНАНОВА

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 213 человек.

Число заболевших в крае достигло 24592. Победить болезнь смогли 20470 пациентов. А за прошедший день – 298.

К счастью, за сутки никто не скончался от инфекции. А всего на Ставрополье жертвами болезни стали 481 житель региона. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

По словам Владимира Владимирова, всего проведено более 830 тысяч таких исследований – до 7 тысяч в сутки.

- Они помогают выявлять новые случаи заражения, включая и те, что протекают бессимптомно. Заболевшим оказывается помощь, - прокомментировал Владимир Владимиров.