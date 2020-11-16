В Ставрополе жильцы многоэтажки, пострадавшей от пожара, возвращаются в свои квартиры

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Жильцы дома в Ставрополе, пострадавшего от пожара, возвращаются в свои дома. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инцидент произошел 15 ноября в 6-этажном жилом доме номер 235/2 по ул. Пригородной. Там горели две квартиры.

Пострадали два жильца, их госпитализировали. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили огонь. Врачи оказали помощь всем обратившимся. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы.

Администрация города развернула пункт временного размещения в школе № 11, жильцам предоставили транспорт, питание и горячий чай.

Все квартиры жилого дома обследовали. В них проверили коммуникации на предмет дальнейшей эксплуатации дома. Электричество, водоснабжение и отопление сейчас подключены. Составлены списки пострадавших.

По словам градоначальника, межведомственная комиссия уже сформирована. С 16 ноября она займется поквартирным обходом, изучением всех обстоятельств произошедшего. Эксперты более детально исследуют дом.