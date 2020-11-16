На Ставрополье директор сельскохозяйственного предприятия не платил сотрудникам зарплату из-за «неурожая»

Судебные приставы выехали по адресу нахождения предприятия и подробно разъяснили руководству организации о последствиях невыполнения судебного решения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Арзгирском районе судебные приставы помогли 38 работникам сельскохозяйственной организации получить зарплату. Предприятие не выплатило зарплату сотрудникам и дату погашения долга не называло, ссылаясь на неурожай.

Работники написали коллективное заявление в суд. После получения решения суда сельчане обратились к судебным приставам.

Судебные приставы выехали по адресу нахождения предприятия и подробно разъяснили руководству организации о последствиях невыполнения судебного решения: вынесении постановления об исполнительском сборе, аресте счетов и имущества, об уголовной ответственности по статье: «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Стать фигурантом уголовного дела у руководителя предприятия, по всей видимости, не было желания. Он дал указание о перечислении сотрудникам всей задолженности.

На следующий день работники получили свои заработанные деньги на общую сумму 587 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю.

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