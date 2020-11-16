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На Ставрополье более 20 тысяч педработников сдали тест на COVID-19

Владимир Владимиров поручил организовать на этой неделе аналогичное тестирование и для персонала детсадов
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Владимир Владимиров поручил организовать на этой неделе аналогичное тестирование и для персонала детсадов

Владимир Владимиров поручил организовать на этой неделе аналогичное тестирование и для персонала детсадов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за период осенних каникул провели тестирование на коронавирус более 20 тысяч школьных педагогических работников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

Так, Владимир Владимиров поручил организовать на этой неделе аналогичное тестирование и для персонала детсадов.

Всего планируется проверить более 10,6 тысячи сотрудников дошкольных образовательных организаций.

Напомним, что с сегодняшнего дня, с 16 ноября все школы края возобновили работу после каникул в очном режиме. Вузы, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья продолжают работу в дистанционном формате.

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