На Ставрополье более 20 тысяч педработников сдали тест на COVID-19

Владимир Владимиров поручил организовать на этой неделе аналогичное тестирование и для персонала детсадов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за период осенних каникул провели тестирование на коронавирус более 20 тысяч школьных педагогических работников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

Так, Владимир Владимиров поручил организовать на этой неделе аналогичное тестирование и для персонала детсадов.

Всего планируется проверить более 10,6 тысячи сотрудников дошкольных образовательных организаций.

Напомним, что с сегодняшнего дня, с 16 ноября все школы края возобновили работу после каникул в очном режиме. Вузы, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья продолжают работу в дистанционном формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Ставрополья поручил организовать производство медицинского кислорода

Сейчас медицинские организации края используют кислород, производимый в Новороссийске (подробнее)