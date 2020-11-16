На Ставрополье более 20 тысяч педработников сдали тест на COVID-19

Владимир Владимиров поручил организовать на этой неделе аналогичное тестирование и для персонала детсадов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Ставрополье за период осенних каникул провели тестирование на коронавирус более 20 тысяч школьных педагогических работников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.
Так, Владимир Владимиров поручил организовать на этой неделе аналогичное тестирование и для персонала детсадов.
Всего планируется проверить более 10,6 тысячи сотрудников дошкольных образовательных организаций.
Напомним, что с сегодняшнего дня, с 16 ноября все школы края возобновили работу после каникул в очном режиме. Вузы, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья продолжают работу в дистанционном формате.
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