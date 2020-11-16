На Ставрополье откроют еще шесть лабораторий по тестированию на COVID-19

В Ставропольском крае откроют еще шесть лабораторий по тестированию на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Сейчас регион превышает недавно обновленную норму по числу тестов в сутки. Роспотребнадзор России требует проводить от 150 до 200 тестов в сутки на 100 тысяч населения. На Ставрополье этот показатель равен 221.

- Этому способствует открытие новых лабораторий в медицинских организациях региона. Сегодня тестирование на COVID-19 проводят две лаборатории Роспотребнадзора, а также 23 медицинских организации края различных форм собственности, - заявил глава Минздрава Ставропольского края Владимир Колесников.

С начала пандемии на Ставрополье провели 830 тысяч исследование на COVID-19. Уточняется, что шесть новых лабораторий будут открыты в государственных медучреждениях.