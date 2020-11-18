На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 489

За сутки от инфекции скончались еще 4 пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. Так, за прошедшие сутки скончались еще 4 пациента COVID-19. За время пандемии жертвами болезни в регионе стали 489 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 220 человек. Число зараженных в регионе достигло 25029.

Число выздоровевших от коронавируса и выписанных из-под меднаблюдения пациентов увеличилось ещё на 664 человека и в целом превысило 21,7 тысячи. Количество проводимых исследований на COVID-19 продолжает расти и уже приближается к 840 тысячам.

По мнению Владимира Владимирова, широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения, включая бессимптомные. Таких ежедневно регистрируется от 10 до 20.

Сейчас для пациентов с COVID-19 на Ставрополье разворачивается дополнительный резерв инфекционных коек.

- Несмотря на то, что в крае есть ресурсы для квалифицированной помощи, лучше не доводить ситуацию до больничной койки. Помните о мерах профилактики, держите вирус на расстоянии. Берегите себя и не болейте, - обратился губернатор к землякам.