Ставрополье готово обеспечить до 4 тысяч инфекционных коек до конца года

В крае создан достаточный резерв для оказания помощи Covid-пациентам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье создано достаточное количество инфекционных коек для оказания помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

Накануне, на совещании президента России по ситуации с коронавирусом отмечалось, что в ряде регионов коечный фонд задействован на 95%.

Сейчас в нашем крае функционирует 3 649 коек. Еще 2,5 месяца назад в регионе было задействовано 2 803 койки. С марта по сегодняшний день перепрофилирована 2291 койка из них более 700 – в последние полтора месяца.

- До конца года по поручению губернатора Владимира Владимирова будет развернуто более 4 тыс. инфекционных коек. На сегодняшний день инфекционные койки свободны на 21,1%. Этот показатель считается оптимальным, когда мы говорим об эффективном использовании коечного фонда для лечения больных коронавирусом. Мы можем констатировать, что у нас есть резерв и тот объем, который мы имеем, достаточен для оказания помощи пациентам, - отметил замминистра.

На Ставрополье продолжается работа по увеличению числа больничных мест, обеспеченных кислородом. На сегодняшний день их насчитывается 1 539.

Закупается дополнительное оборудование для увеличения этого числа. Проводится работа по поставке дополнительных ИВЛ для реанимационных коек.