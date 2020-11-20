На Ставрополье 20 ноября из-за снегопада ограничено движение транспорта на трех автодорогах

Фото: пресс-служба ГИБДД по Ставрополью

Сильный ветер, снежные переметы на проезжей части стали причиной, по которой сотрудники Госавтоинспекции в ночь с 19 на 20 ноября были вынуждены вновь ограничить движение транспорта на трех автодорогах в Туркменском районе и Благодарненском городском округе.

В Туркменском районе: 1)Журавское-Благодарный-Кучерла-Красный Маныч с 73 по 104 км; 2) Дивное-Рагули-Арзгир с 51 по 64 км.

В Благодарненском городском округе: 1)Журавское-Благодарный-Кучерла-Красный Маныч с 52 по 72 км.

На этих участках автодорог в круглосуточном режиме дежурят экипажи ДПС, работает снегоуборочная техника.

Погодные условия, зимняя скользкость, переметы и снегопад, по-прежнему провоцируют аварийные ситуации на автодорогах.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям минимизировать поездки на личном автотранспорте.