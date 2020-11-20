На Ставрополье в колонию пытались передать лук, нашпигованный наркотиками

Фото: пресс-служба УФСИН по Ставропольскому краю

На Ставрополье в колонию строгого режима пытались передать наркотики в репчатом луке. Запрещенную посылку выявили во время досмотра продуктовой передачи.

Так, в головках репчатого лука были обнаружены спрятанные ухищренным способом шесть прозрачных полимерных свертков, внутри которых сдержался героин, а также один сверток синего цвета с гашишем.

На место происшествия вызвали оперативно-следственную группу. Материал проверки направили в ОМВД России по Кочубеевскому району.

Выяснилось, что посылка с наркотиками была предназначена 19-летнему заключенному. Парень приговорен к двум годам колонии. И, кстати, свой срок начал отбывать совсем недавно. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Ставропольскому краю.