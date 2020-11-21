Избиение полицией подростка без маски подтвердили в МВД Дагестана

Полицейский действительно применил физическую силу, но вовсе не из-за отсутствия маски, как об этом писали в соцсетях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане частично подтвердились слухи об избиении подростка без защитной маски сотрудниками полиции. Пресс-служба сообщает, что к 17-летнему юноше во время задержания в Хасавюрте действительно была применена физическая сила при задержании.

Однако в МВД республики уточнили, что ситуация развивалась совершенно иначе, чем это описывается в местных публичных группах в соцсетях. Речь идет о том, что сотрудники полиции применили физическое воздействие не ради задержания нарушителя без маски. Молодой человек сам проявил агрессию, вследствие чего и был справедливо задержан.

— Обижать и, тем более, применять силу в отношении другого человека нельзя, тем более ребенка! Но молодой человек вёл себя грубо, в ответ на вежливое обращение сотрудника, высказывался оскорбительными фразами, после чего попытался нанести несколько ударов. Разумеется, в отношении него была применена сила, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

В полиции расценили эпизод, как попадающий под статью «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование инцидента продолжается.