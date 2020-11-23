В Ставрополе готовится к вводу в эксплуатацию детсад на Западном обходе

Детский сад, который построили на улице Западный обход в краевой столице, скоро введут в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Там же и добавили, что строительно-монтажные работы и отделку помещений детсада уже закончили.

Детсад рассчитан на 300 мест, из которых 150 – ясельные. Режим пребывания малышей - полный день.

В дошкольном учреждении готовы большие физкультурный и музыкальный залы. Игровое оборудование для ребятни уже установлено.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольский менеджер переиграл знатоков шоу «Что? Где? Когда?». Житель краевого центра выиграл на поражении «гениев» 100 тысяч рублей!

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