Житель Пятигорска поджег две машины из-за понижения зарплаты

В Пятигорске задержали местного жителя, причастного к поджогу двух машин. В преступлении он сознался и мотивировал свои действия обидой, следует из сообщения пресс-службы МВД по Ставропольскому краю.

Незадолго до поджога владелец автомобилей убедил шефа задержанного вдвое снизить тому зарплату. В отместку мужчина с помощью бутылок с бензином подпалил его «Ладу» и «Газель».

- Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и опросили очевидцев случившегося, - сказано в сообщении.