Трех сотрудников мэрии Кисловодска осудили за взятки от бизнесменов

В Кисловодске суд вынес приговор еще троим участникам банды, состоявшей из сотрудников городской администрации.

Так, перед судом предстали главный специалист отдела земельно-правовых отношений Олег Могучих, ведущий специалист отдела учета и контроля Ядвига Сенченко и ведущий специалист Светлана Ермоленко.

Они обвиняются по статье «Мошенничество».Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставрополью.

По данным ведомства, своими действиями мошенники нанесли городской казне ущерб более 2 млн рублей. Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».

Суд приговорил Олега Могучих и Ядвигу Сенченко к лишению свободы условно сроком на 2,5 и 3 года соответственно.

Светлана Ермоленко будет отбывать наказание в колонии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителя Ставрополья поймали на даче крупной взятки начальнику ОМВД.

Правоохранитель от денег отказался. Против - 27-летнего жителя Ставрополья возбудили уголовное дело по статье: «Дача взятки».