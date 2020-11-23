Трех сотрудников мэрии Кисловодска осудили за взятки от бизнесменов

В Кисловодске суд вынес приговор еще троим участникам банды, состоявшей из сотрудников городской администрации.
Так, перед судом предстали главный специалист отдела земельно-правовых отношений Олег Могучих, ведущий специалист отдела учета и контроля Ядвига Сенченко и ведущий специалист Светлана Ермоленко.
Они обвиняются по статье «Мошенничество».Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставрополью.
По данным ведомства, своими действиями мошенники нанесли городской казне ущерб более 2 млн рублей. Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».
Суд приговорил Олега Могучих и Ядвигу Сенченко к лишению свободы условно сроком на 2,5 и 3 года соответственно.
Светлана Ермоленко будет отбывать наказание в колонии.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителя Ставрополья поймали на даче крупной взятки начальнику ОМВД.
Правоохранитель от денег отказался. Против - 27-летнего жителя Ставрополья возбудили уголовное дело по статье: «Дача взятки».