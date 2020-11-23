Губернатор Ставрополья предложил отменить новогодние мероприятия в органах власти

Губернатор Ставрополья призвал отказаться от проведения новогодних торжеств в краевых органах власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Сегодня самое главное – защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Губернатор также дал установку по отмене массовых новогодних мероприятий в территориях главам муниципальных образований Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 224 человека. Всего за время пандемии заразились 26131. За сутки скончались еще четыре человека.

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Всего жертвами коронавируса стали 511 жителей края. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.