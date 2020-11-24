Четверо заболевших коронавирусом скончались на Ставрополье за сутки

На Ставрополье растет число умерших от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончались еще четыре человека. За все время пандемии жертвами болезни стали 515 пациентов.

За сутки диагноз подтвердился еще у 226 жителей края. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего заразились в регионе – 26357 человек. За весь период с болезнью сумели справиться почти 23,7 тысячи человек. 128 пациентов выздоровели за сутки. Охват тестированием на COVID-19 по-прежнему высокий.

В среднем, за неделю на Ставрополье проводится почти 43 тысячи таких исследований.

— Важно помнить, что до начала полномасштабной вакцинации, лучший способ предотвратить заражение — это профилактика. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности. Заботьтесь о сохранении своего здоровья и о благополучии тех, кто вам дорог, - обратился Владимир Владимиров к землякам.