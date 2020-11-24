В Георгиевске во время пьянки мужчина зарезал приятеля

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

44-летний житель Георгиевска обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, днем 31 августа во время распития спиртного в доме потерпевшего между ним и его знакомым возникла ссора из-за обоюдных оскорблений в адрес родственников.

Во время конфликта обвиняемый избил 41-летнего потерпевшего, после чего ножом ударил его в живот. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Собранные доказательства переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.