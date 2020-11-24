В Пятигорске управляющая магазином одежды присвоила около 3 млн рублей

Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Пятигорска обратился директор одного из местных магазинов. При проведении инвентаризации там выявили крупную недостачу.

Выяснилось, к этому причастна управляющая торгового учреждения, которая отвечала за материальные ценности в магазине женской одежды. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.

В течение двух лет 45-летняя ставропольчанка, получая деньги за реализацию товара, часть из них в кассу не вносила, а оставляла себе.

Общая сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье: «Присвоение или растрата». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.