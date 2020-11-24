Губернатор прокомментировал фиолетовый дым над Невинномысском

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Жители Невинномысска были обеспокоены цветом дыма над «Азотом». Специалисты разобрались в ситуации.

Выяснилось, что розово-фиолетовый дым над «Невинномысским Азотом» опасности не представляет. Об этом рассказал землякам губернатор Ставрополья.

—Из-за снижения напряжения ненадолго была приостановлена работа цеха по выпуску уксусной кислоты. По протоколу безопасности часть сырья, которая задействована в производстве, была направлена на сжигание. Среди этих веществ был йод. Его присутствие и дало дыму такую окраску. Опасности это не представляет, — считает Владимир Владимиров.

По словам главы региона, сейчас в Невинномысске работают специалисты краевой мобильной лаборатории. Ее члены сейчас отслеживают состояние воздуха. Показатели в пределах нормы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья назначил нового руководителя регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Этот пост занял Денис Полюбин. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

До этого Полюбин работал на должности заместителя министра сельского хозяйства края.