Глава Ставрополья назвал дату предстоящей вакцинации от коронавируса

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На ноябрьской «Прямой линии» губернатор Владимир Владимиров сказал о скорой вакцинации от коронавируса:

- Мы сделали в конце августа и в начале сентября прививку от коронавируса 23 врачам. Антитела выработались, люди работают. Буквально сегодня достигли договоренности о предстоящей вакцинации. К нам в конце месяца поступят больше тысячи вакцин. Будем прививать учителей и врачей. Других – нет. Ждем, что обвальная вакцинация начнется в январе.

Губернатор и сам не передумал прививаться. Но только тогда, когда будет общая вакцина.