На Ставрополье предложили перевести стрелки часов на зимнее время

На Ставрополье главу края попросили вернуть перевод стрелок часов на зимнее время, чтобы дети возвращались с учебы, а взрослые с работы - еще при свете дня.

- Много мыслей. Я был свидетелем, когда в 2016 в Волгоградской области переводили. Но решать вопрос только через референдум. Согласен, что сегодня рано темнеет. Рациональное зерно есть. Но мы живем не на острове, а в связи с другими субъектами: поставки, закупки, учеба. Нужно вопрос детально продумать. Готов организовать общественное обсуждение, - ответил губернатор Владимир Владимиров во время «Прямой линии».