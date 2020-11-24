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На Ставрополье предложили перевести стрелки часов на зимнее время

Губернатор региона предложил обсудить вопрос на референдуме
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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На Ставрополье главу края попросили вернуть перевод стрелок часов на зимнее время, чтобы дети возвращались с учебы, а взрослые с работы - еще при свете дня.

- Много мыслей. Я был свидетелем, когда в 2016 в Волгоградской области переводили. Но решать вопрос только через референдум. Согласен, что сегодня рано темнеет. Рациональное зерно есть. Но мы живем не на острове, а в связи с другими субъектами: поставки, закупки, учеба. Нужно вопрос детально продумать. Готов организовать общественное обсуждение, - ответил губернатор Владимир Владимиров во время «Прямой линии».