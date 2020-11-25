На Ставрополье реализуется программа профобразования лиц, пострадавших от COVID-19

Программа направлена на жителей региона, которые потеряли работу во время пандемии, для выпускников образовательных организаций, а так же для тех, кто искал работу и решил изменить профессию

В 2020 году в Ставропольском крае реализуется программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Организаторами программы выступают Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Союзом Worldskills Russia.

В Ставропольском крае были запущены образовательные площадки на базе 11 центров обучения по 35 компетенциям. На регион выделено 2200 мест, сегодня уже 609 человек получили профессию.

Программа направлена на жителей региона, которые потеряли работу во время пандемии, для выпускников образовательных организаций, а так же для тех, кто искал работу и решил изменить профессию

Профессии были выбраны с помощью анализа рынка труда, при участии Центра занятости.

Один из важнейших компонентов программы – трудоустройство слушателей. Выпускники получат документы о квалификации, результаты будут занесены в федеральный реестр сведений, а также skills-паспорт с профилем полученных профессиональных компетенций.

Программа направлена на жителей региона, которые потеряли работу во время пандемии, для выпускников образовательных организаций, а так же для тех, кто искал работу и решил изменить профессию.

Региональным оператором программы на территории Ставропольского края выступил — Центр опережающей профессиональной подготовки региона, который функционирует на базе Ставропольского ГАУ.