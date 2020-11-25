На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 222 человека

На Ставрополье за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 222 человек. За весь период пандемии – 26579.

За прошлый день скончались еще пять пациентов. Губернатор Ставрополя выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего за период пандемии жертвами болезни стали 520 человек.

В наш край скоро поступит первая сравнительно крупная партия вакцины от коронавируса - более двух тысяч доз.

- Они предназначены для защиты медработников и учителей. В условиях пандемии важно, чтобы люди именно этих профессий в первую очередь смогли получить защиту от болезни, - прокомментировал Владимир Владимиров.