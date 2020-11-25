В Ставрополе следователи разыскивают пропавшего мужчину

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

В Ставрополе расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Терлецкого Андрея Васильевича, 19.05.1972 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 17 октября Терлецкий ушел из дома в Ставрополе по ул. Доваторцев, д. 53/3. До настоящего времени он домой не вернулся.

Приметы: рост 170-175 см., худощавое телосложение, волосы короткие седые. Мужчина был одет в черную куртку, черные джинсы, темные мокасины.

Следователи обращаются ко всем ставропольцам, обладающим информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (8652) 26-37-10 или в полицию на короткий номер 02.