На Ставрополье 33 пациента с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

На Ставрополье лаборатории края провели 878719 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Только за сутки – 5687. В среднем за последнюю неделю проводится 5680 исследований в день.

За сутки диагноз подтвердился еще у 222 человек. Общее число выявленных в крае случаев заражения COVID-19 – 26579. В том числе 2239 – среди детей, из которых 1921 уже выздоровел. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Сейчас под наблюдением в медучреждениях и в самоизоляции на дому остаются 11802 человека. Лечение в стационаре получают 1593 пациента: в тяжелом состоянии находятся 253, в том числе 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

Состояние – 761 пациента, врачи оценивают, как средней степени тяжести

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Прошли карантинные мероприятия и сняты с медицинского наблюдения 90771 человек.

Всего в крае жертвами болезни стали 520 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.