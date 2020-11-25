В Ставрополе парень ударил клиентку ТЦ в ответ на сделанное замечание

В Ставрополе задержали молодого человека после конфликта на парковке у торгового центра, который находится в Юго-Западной части города. Разъяренный мужчина напал на посетительницу магазина.

Ударил ее по голове за то, что та сделала ему замечание. Выяснилось, что злоумышленник пытался повредить автомобиль девушки.

После этого ставрополец попытался сбежать, но его поймали. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Росгвардии. Злоумышленником оказался 18-летний парень. В полиции проводят проверку по этому факту.

Молодой человек вел себя агрессивно, не реагировал на требования правоохранителей. По словам очевидцев, ставропольца вывели из магазина женского белья.

Сейчас он находится в отделе полиции №3.