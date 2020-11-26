В Ставрополе ночью произошла массовая драка

Фото: https://www.instagram.com/p/CIDBWUQF6ZJ/

В Юго-Западном районе Ставрополя ночью 25 ноября произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Молодые мужчины устроили потасовку во дворе многоэтажки.

По предварительным данным, один из злоумышленников стрелял в воздух из травматического оружия.

Во время ссоры один из ее участников споткнулся и попал под колеса такси. Пострадавшего успели доставить в больницу.

Других пострадавших в драке не было. Сейчас полицейские устанавливают личность владельца травматического оружия и уточняют обстоятельства происшествия.

В сети появилось видео массовой драки и падения молодого человека под колеса машины.