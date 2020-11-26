Почти 24 тысяч ставропольчан выздоровели от COVID-19

Прошли карантинные мероприятия и сняты с медицинского наблюдения 90980 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За время пандемии на Ставрополье болезнь побороли 23968 человек, что составляет более 89% от общего числа заболевших. 142 из них выписаны накануне после проведенных исследований.

Лаборатории края провели 884499 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Только за сутки – 5780. В среднем за последнюю неделю проводится 5531 исследование в день. За прошлый день коронавирусом заразились еще 228 человек.

Общее число выявленных в крае случаев заражения COVID-19 к 26 ноября достигло 26807. В том числе 2280 – среди детей, из которых 1967 уже выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Сейчас под наблюдением в больницах и в самоизоляции на дому остаются 11983 человека. Лечение в стационаре получают 1618 пациентов: в тяжелом состоянии – 246, в том числе 42 поддерживаются аппаратами ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 777.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Прошли карантинные мероприятия и сняты с медицинского наблюдения 90980 человек. С начала распространения заболевания не удалось спасти 526 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что врачи из «красной зоны» городской клинической больницы Пятигорска рассказали, что COVID -19 может служить раздражителем и провоцировать развитие хронических заболеваний.

По их словам, команда медиков научилась круглосуточно лечить пациентов не только от коронавируса, но и от других патологией, обнаруженных на фоне вируса.

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