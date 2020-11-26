На Ставрополье приняли региональный бюджет 2021

26 ноября на заседании краевой Думы принят внесенный правительством Ставрополья региональный бюджет-2021. Об этом сообщил губернатор.

Наш регион завершил подготовку к новому финансовому году более чем за месяц до его начала. По словам Владимира Владимирова, бюджет верстался в непростое время:

- Но считаю, что главную задачу решить удалось. Главный финансовый документ Ставрополья остается инструментом развития края. Он обеспечит выполнение национальных проектов и Указов Президента России, поддержит экономику и социальную сферу, поможет в преодолении последствий пандемии, - прокомментировал губернатор.

Владимир Владимиров сообщил, что в крае проиндексируют социальные выплаты, сохранят темпы дорожного строительства, построят новые детские сады, школы, объекты здравоохранения и спорта, переселят людей из ветхого и аварийного жилья, выполнят много других социальных задач. - Сделать в новом финансовом году предстоит много, в том числе – для увеличения доходной базы бюджета. От всех ответственных за его исполнение жду самой активной работы, - отметил глава Ставрополья.