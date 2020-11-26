В Ессентуках наказали героев скандального видео на дороге

В Ессентуках нашли и наказали героев скандального ролика. На кадрах трое молодых людей катаются на капоте, как на санках. Еще один пассажир сидел в багажнике. Экстремалов позади сопровождала иномарка.

Выходку парней сняли случайные водители и опубликовали в социальные сети. По факту проведена проверка. "Семеркой" управлял 20-летний местный житель, которого за последние 2 года уже не раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. На него составили протокол.

- Также в рамках проверки установлен и 26-летний водитель иномарки, который, как оказался не имел полиса ОСАГО. На профилактическую беседу к начальнику Госавтоинспекции города водитель прибыл вместе с пассажирами. Молодые люди рассказали, что совершить необдуманный поступок их толкнуло желание выделиться, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.