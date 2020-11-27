На Ставрополье выбрали нового главу Предгорного района

Фото: администрация Предгорного района

Теперь Предгорный район Ставрополья возглавит Николай Бондаренко. Ранее мужчина занимал должность в администрации Железноводска.

Решение было принято 26 ноября на заседании Думы Предгорного округа.

Парламентарии рассмотрели вопросы, связанные с принятием нового устава, создании контрольно-счетной палаты округа, дорожного фонда и назначении публичных слушаний по проекту бюджета.

Также депутаты избрали нового главу муниципалитета. Напомним, что с 2017 года этот пост занимал Игорь Мятников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что депутат Думы Ставрополья Николай Мурашко прокомментировал возможность строительства трассы "Кисловодск-Сочи" через Кавказский хребет. Парламентарий выдвинул предположение, почему проект могут приостановить.