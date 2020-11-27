На Ставрополье задержали экс-руководителя газовой компании

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

На Ставрополье продолжается расследование уголовного дела против бывшего заместителя директора по оперативному учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павла Гриднева и экс- исполнительного директора АО «Минераловодская газовая компания» Сергея Харькова.

Напомним, они подозреваются в коммерческом подкупе, посредничестве в коммерческом подкупе.

В рамках расследования уголовного дела следователь задержал бывшего заместителя директора по оперативному учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павла Гриднева.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в октябре Гриднев получил от одной из организаций через посредника Харькова коммерческий подкуп в размере 200 тысяч рублей от заранее обещанных 2 миллионов рублей.

Эти деньги предназначались за принятие выгодного для вышеуказанной организации решения о порядке начисления потребления природного газа.