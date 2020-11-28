В Дагестане женщина насильно удерживала дома похищенную родственником невесту

Тетя жениха незаконно удерживала похищенную девушку. Женщина тщательно следила за тем, чтобы «жертва обстоятельств» не сбежала Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Случай произошел в дагестанском селе Тагзиркент Левашинского района. Молодой человек похитил девушку, чтобы жениться на ней. Насильно посадив ее в машину, он привез «невесту» в дом родственницы.

Там тетя жениха незаконно удерживала похищенную девушку. Женщина тщательно следила за тем, чтобы «жертва обстоятельств» не сбежала, пока тем временем, жених не получит согласие ее родителей на брак. Через несколько дней похищенная девушка вела себя естественно, не сопротивлялась.

Тетя парня подумала, что «невеста» согласна и решила «уменьшить» контроль над ней. Так, когда женщина потеряла бдительность, девушка убежала оттуда и обратилась за помощью.

Против тети горе-жениха возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Суд назначил осужденной наказание лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев.

Сейчас уголовное дело в отношении похитителя девушки находится на стадии судебного рассмотрения.