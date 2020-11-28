В Пятигорске в ночных заведениях выявили нарушения мер профилактики коронавируса

Фото: Инстаграм главы Пятигорска

В Пятигорске сотрудники полиции и администрации провели рейд по ночным клубам, кафе и барам. Проверили участники рейда как заведения соблюдают постановление губернатора Ставрополья, согласно которому работа этих заведений запрещена с 22:00 до 06:00.

Проверяющие побывали в 6 городских заведениях. В первую очередь они посетили те, на которые поступало большое количество жалоб от горожан.

Почти в каждом заведении были выявлены нарушения.

Владельцам на первый раз сделаны предупреждения. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Такие рейды на ставропольском курорте будут проводиться регулярно.

Развлекательные заведения должны обеспечить сотрудников и посетителей индивидуальными средствами защиты, антисептиками и регулярной термометрией.

За нарушение этих мер безопасности на владельцев составлены протоколы для направления в суд и применения административного наказания.