На Ставрополье от коронавируса скончались 545 человек

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались шесть человек. Всего инфекцию не смогли побороть 545 человек, передает Владимир Владимиров.

За все время вирус обнаружили у 27488 жителей Ставропольского края. Выздоровели 24469 пациентов.

- В субботу было проведено еще примерно 7 тысяч таких исследований. Это помогает пресекать цепочки распространения вируса. Особенно с учетом того, что часть ежедневно выявляемых носителей - бессимптомные. Вчера, к примеру, их было 14. Коронавирус подтверждается примерно лишь у одного из трех десятков протестированных, - написал Владимиров в соцсетях.

За время пандемии было проведено более 902 тысяч исследований на COVID-19.