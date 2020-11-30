На Ставрополье врачи спасли от Covid-19 пациентку с поражением легких свыше 70%

Помощь больным коронавирусом в отделении оказывают в одну смену 35 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Медикам госпиталя в Побегайловке Минераловодского округа удается спасать пациентов, легкие которых практически полностью были поражены инфекцией.

Так, в отделение в Побегайловке попала 39-летняя женщина. Пациента поступила туда в тяжелом состоянии, с поражением легких свыше 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

За жизнь ставропольчанки медики боролись в течение двух недель. Все это время пациентка была на инвазивной вентиляции легких.

Таких примеров, по словам Как завотделением Сергея Попкова, много. И каждый пациент – это особый случай для врача. Всего работают четыре бригады.

Помощь больным коронавирусом в отделении оказывают в одну смену 35 человек. На сегодняшний день в инфекционном госпитале № 2 Минераловодской районной больницы прошли лечение сотни человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что врачи из «красной зоны» городской клинической больницы Пятигорска рассказали, что COVID -19 может служить раздражителем и провоцировать развитие хронических заболеваний.

По их словам, команда медиков научилась круглосуточно лечить пациентов не только от коронавируса, но и от других патологией, обнаруженных на фоне вируса.