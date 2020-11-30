СК возбудил уголовное дело после смерти рабочего от ковша экскаватора в Дагестане

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту непреднамеренного убийства рабочего в горном карьере по добыче камня. Подозреваемым стал водитель экскаватора, ударивший несчастного ковшом.

ЧП произошло 27 ноября в Карабудахкентском районе республики. Во время работы в карьере водитель совершил неправильный поворот и убил рабочего ударом ковша. Пострадавший погиб на месте.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Подозреваемому может грозить до 5 лет тюрьмы.