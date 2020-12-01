На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 7 человек

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. За последний день от инфекции скончались еще 7 человек. За весь период пандемии – 558. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 230 человек. Число зараженных в крае достигло 27944.

За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса и были выписаны из-под меднаблюдения еще 136 человек. А если посмотреть за весь период пандемии - это число составляет уже почти 24,7 тысячи человек.

= Впереди три месяца зимы. Самое холодное время года само по себе несет немало угроз со стороны болезней. С учетом присутствия коронавируса, относиться к своему здоровью стоит с двойными вниманием и осторожностью, - считает Владимир Владимиров.