Губернатор Ставрополья рассказал, когда ждать выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 1 декабря начнется процедура перечисления выплат на банковские счета получателей Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время «прямой линии», и после губернатор Ставрополья получил много обращений по поводу выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Владимир Владимиров решил ответить на них. 30 ноября, средства поступили в наш край. Они уже переведены в районы.

С 1 декабря начнется процедура перечисления выплат на банковские счета получателей.

В отдельных случаях, в зависимости от банка, зачисление средств на счет может занять еще пару дней.

- Вы получите выплаты одновременно за два месяца - и за ноябрь, и за декабрь, оба транша поступили синхронно. Так что, все обязательства государства в этой части будут выполнены в полном объеме задолго до конца года, - объяснил глава региона.