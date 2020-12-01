Конфеты Молкомбината «Ставропольский», которые поставляют в США, отметили национальной премией

Молочный комбинат «Ставропольский» стал лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0». В 2020 году выбрали лучших отечественных производителей в области эффективного использования передовых технологий. Организаторы уверены, сегодня это направление особенно важно для борьбы с трудностями, сложившимися из-за пандемии.

Молочный комбинат «Ставропольский» отличился в номинации «Пищевая промышленность» с технологией производства натурального вареного сгущенного молока с сахаром в виде конфет «Коровка», которые, кстати, популярны не только в России, но и в США. Уникальность разработки - в использовании натурального стабилизатора - пребиотика пектина, благодаря которому «конфеты» обретают форму и полезные свойства. Растворимое пищевое волокно замедляет гликемическую реакцию, очищает организм, снижает уровень холестерина в крови, усиливает чувство насыщения и способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике, повышая тем самым иммунитет.

Награждение победителей премии «Приоритет 2.0» прошло в Большом зале Общественной палаты РФ в Москве. Лауреатами стали 34 компании различных отраслей российской экономики, и единственное предприятие Ставрополья среди них - МКС.