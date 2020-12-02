На Ставрополье двоих жителей оштрафовали за кражу игрушек с городской елки

Два жителя города Лермонтова Ставропольского края заплатили штрафы за кражу игрушек с городской елки.Об этом сообщает пресс-служба УФССП РФ по региону.

Суд признал злоумышленников виновными и назначил в качестве наказания штраф в размере 5 тысяч руб. каждому. Однако, мужчины штрафы не оплатили, и судебные приставы возбудили исполнительные производства.

Работы службы позвонили неплательщикам и разъяснили им, что в случае неуплаты задолженности обратятся в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Чтобы избежать более сурового наказания, ставропольцы заплатили штрафы.