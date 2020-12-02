Прокурор Ставропольского края нашел нарушение в законе о помощи ветеранам

Прокуратура Ставрополья нашла нарушение в акте о социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки была проведена антикоррупционная экспертиза приказа Минтруда Ставрополья (от 30 июня 2010 года, №125 - в последней редакции №339). По ее выводам, в нормативном акте нашли формулировку, которую использовали при назначении ежемесячной денежной выплаты. Фраза "может быть" позволяла должностному лицу выбирать основание для отказа.

- Прокурором края Александром Лоренцем в адрес министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края внесено требование об исключении коррупциогенного фактора из нормативного правового акта. По результатам рассмотрения акта реагирования, требование прокурора Ставропольского края удовлетворено, - сказано в сообщении прокуратуры.