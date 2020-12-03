На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались семь человек

Победить болезнь за последний день смогли 169 человек. А всего за весь период пандемии – 25008

На сегодняшнее утро количество выздоровевших от болезни на Ставрополье превысило 25 тысяч человек. Только за прошедший день 169 пациентов выписаны из-под меднаблюдения. За все время на Ставрополье проведено 923 тысячи тестов на COVID-19.

По словам губернатора, всем заболевшим оказывается помощь в стационарных условиях или амбулаторно. Необходимые ресурсы для этого в крае есть. За сутки диагноз подтвердился у 232 человек.

Число зараженных достигло 28405. В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. Так, за сутки от коронавируса скончались 7 человек. Всего число умерших достигло 571.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Победить болезнь за последний день смогли 169 человек. А всего за весь период пандемии – 25008.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сейчас в стране идет подготовка к началу масштабной вакцинации от коронавируса.

Прививочные пункты будут оборудованы и в нашем крае, первые появятся в Ставрополе, Пятигорске и Невинномысске.

- Переломный момент в борьбе с пандемией становится ближе. Но это не означает, что к угрозе со стороны инфекции можно относиться с меньшим вниманием. Соблюдать требования эпидемиологической профилактики по-прежнему важно! Будьте осторожны и бдительны. Берегите себя и не болейте, - обратился Владимир Владимиров к землякам.