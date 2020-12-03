В Дагестане из-за коронавируса закрыли мечети и кальянные

Со 2 декабря в Дагестане вводят новые ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Мечети и церкви региона закроют для богослужений в присутствии людей. Это касается всех, кроме священнослужителей. Кроме того, запрещается работа банкетных залов и кальянных. Все празднества и обряды (в том числе - бракосочетание) можно проводить только группой не более 10 человек. Это правило распространяется и на отделения ЗАГС. В школах и вузах отменяют новогодние утренники и елки. Предприятиям запрещено организовывать корпоративы.

Все заведения будут работать с 6 до 23 часов. Присутствующие должны будут соблюдать масочный режим.