Собственника поймали на взятке за самострой в Кисловодске

В Кисловодске закончился суд над должником. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Горожанин не торопился сносить постройку, которую признали самостроем. Суд обязал владельца за свой счет снести объект. Чтобы избежать этой меры, он решил подкупить сотрудника городского отдела УФССП по Ставрополью. После выявления факта против собственника открыли уголовное дело по статье "Дача взятки в особо крупном размере".

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки, то есть 4 483 767 рублей. Приговор не вступил в законную силу, - сказано в сообщении надзорного органа.