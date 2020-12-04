Власти Ставрополья объявили 31 августа 2020 года выходным днем

На Ставрополье определили судьбу 31 декабря 2020 года. По результатам голосования в Instagram Владимир Владимиров объявил его выходным днем.

- Голосов и просто комментариев было очень много. Как и в прошлом году, абсолютное большинство - за выходной. Так тому и быть! - написал глава Ставрополья.

Сейчас идет подготовка документов, вскоре их подпишут. Власти края обещали обратиться к местным работодателям в организациях и обсудить этот вопрос с ними.

Отметим, что по итогам голосования 96% опрошенных выступили за объявление 31 декабря выходным днем.